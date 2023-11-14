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Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»

Кирби отказался комментировать данные о вине Киева в подрыве «Северных потоков»

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Alex Brandon/AP

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнять, примут ли США меры против Украины, если подтвердится ее причастность к подрывам трубопроводов «Северный поток», передает ТАСС.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом «Северный поток — 2» [и «Северный поток — 1»]. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», — сказал он.

Кирби добавил, что внимание Белого дома сосредоточено на том, чтобы гарантировать получение Украиной всего необходимо, включая критически важные потребности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва знакомится с расследованием различных СМИ о подрыве газопроводов «Северный поток» о том, что украинский полковник Роман Червинский координировал атаку на газопроводы.

По данным WP, именно он управлял командой из шести человек, которые арендовали яхту и, используя специальное оборудование для глубоководного погружения, заложили взрывчатку. Червинский свою причастность полностью отрицает.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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