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Нетаньяху дал указание армии готовиться к любому сценарию c «Хезболлой»

Нетаньяху заявил, что дал указание армии готовиться к любым событиям на севере

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовиться к любому сценарию в случае эскалации конфликта с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости.

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по «Хезболле», но мое указание ЦАХАЛ — готовиться к любому сценарию», — заявил он.

Нетаньяху заявил, что предлагает «Хезболле» «не испытывать государство Израиль», иначе это бы стало ошибкой всей их жизни.

До этого один из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС Усама Хамадан заявил, что она контролирует ситуацию в секторе Газа.

Перед этим в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что смогли захватить здания правительства в Газе, которые контролировали ХАМАС. Военные ЦАХАЛ даже сделали фотографию в парламенте сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Турция направила в МУС иск против Нетаньяху.

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