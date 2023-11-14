«Единая Россия» обновит руководителей региональных отделений партии в шести субъектах РФ

Четыре кандидата на должности руководителей региональных отделений «Единой России» являются действующими губернаторами российских регионов и несут всю полноту ответственности за них, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами в секретари реготделений. По его словам, это предопределяет то, что данным кандидатам было предложено возглавить отделения партии.

По данным пресс-службы ЕР, кандидатами на должности секретарей региональных отделений из числа руководителей субъектов стали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Омской области Виталий Хоценко. Среди остальных кандидатов — руководители региональных органов власти и представительств федеральных структур.

«Другие присутствующие коллеги тоже многое сделали и, надеюсь, будут обладать необходимым авторитетом. Вы так или иначе являетесь носителями публичных властных или административно-хозяйственных полномочий», — заявил Дмитрий Медведев.

Он отметил, что партийная должность — это самостоятельная работа.

«В этом сила правящей партии — вы сможете добиться соединения возможностей. Если вы будете настойчиво трудиться, все получится», — подчеркнул председатель ЕР.

На встрече с кандидатами в секретари реготделений обсудили задачи, которые стоят перед региональными отделениями партии, в том числе по поддержке участников специальной военной операции и их семей, помощи фронту. Также речь шла о выполнении народной программы «Единой России» и обязательств перед избирателями, подготовке к президентским выборам.

Как отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, помимо управленческого опыта в разных сферах у будущих коллег по партии есть хороший электоральный опыт.

«Михаил Котюков, Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов буквально этой осенью прошли через собственные выборы. Другие коллеги в том или ином виде участвовали в кампаниях в своих регионах», — пояснил Турчак.

Решением президиума генсовета ЕР все кандидаты назначены временно исполняющими обязанности. Их кандидатуры рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября.