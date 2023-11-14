Экс-премьер Словакии назвал нового главу правительства лжецом без совести

Бывший премьер-министр Словакии, депутат Игор Матович оскорбил нового главу правительства Роберта Фицо, продемонстрировав в парламенте плакат с надписью «Лжец без совести». Об этом сообщает РИА Новости.

«Депутат Матович, попрошу воздержаться от таких действий. Вы же знаете, что в зале [парламента] запрещены такие приспособления», — отреагировал на это спикер Национального совета Словакии Петер Пеллегрини.

14 ноября новый глава правительства Роберт Фицо представил в парламенте программное заявление кабмина с просьбой поддержать документ и выразить поддержку его составителям. По окончании выступления Фицо к трибуне подошел Матович с оскорбительным плакатом.

В 2020-2021 годах Игор Матович занимал пост премьер-министра Словакии. После него правительство возглавляли также Эдуард Хедер и Людовит Одор. В 2023 году после победы на выборах партии «Направление — социальная демократия» этот пост занял Роберт Фицо.

В сентябре сообщалось, что бывший глава правительства Словакии Игор Матович и экс-министр внутренних дел страны Роберт Калиняк подрались перед зданием кабинета министров в центре Братиславы.

В конце октября новый премьер Словакии Роберт Фицо обозначил позицию по России, заявив, что не поддерживает санкции ЕС против РФ.

Ранее Словакия заблокировала десятки миллионов евро военной помощи Украине.