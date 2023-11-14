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Замглавы Минтранса России может покинуть свой пост

Замглавы Минтранса Чалик может покинуть пост в декабре, кандидат на смену найден

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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель главы Министерства транспорта Российской Федерации Игорь Чалик, курирующий авиационную отрасль, в декабре может покинуть свой пост. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что что кандидат на освобождаемый Чаликом пост в Минтрансе уже определен. Кто именно займет его пост — не уточняется.

В Минтрансе отказались от комментариев.

Чалик занимает должность замглавы Минтранса с января 2021 года, до этого он работал в «Аэрофлоте».

14 ноября Игорь Чалик заявил, что субсидирование аэропортов Юга в 2024 году может продолжиться — при этом скорее всего, субсидирование перевозчиков за полеты над Россией будет прекращено. Комментируя возможность продления субсидирования перевозчиков за полеты над Россией, чиновник ответил негативно. При этом Чалик отметил, что остальные ежегодные программы субсидирования, в том числе региональные рейсы, рейсы в ДФО и Калининград, будут продолжены.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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