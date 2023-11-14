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Путин вручит госнаграды представителям избиркомов

Путин 15 ноября вручит госнаграды представителям избирательных комиссий

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 15 ноября вручит государственные награды представителям избирательных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония состоится по случаю 30-летия избирательной системы Российской Федерации.

«На встречу приглашены члены Центральной избирательной комиссии и руководители региональных избиркомов Российской Федерации», — уточнили в Кремле.

8 ноября сообщалось, что Путин подписал указ о награждения медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» І степени министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова. Как говорится в указе, министр удостоен этой награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Также Путин вручил почетные грамоты президента декану факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Всеволоду Ткачуку и декану Высшей школы телевидения МГУ Виталию Третьякову.

Ранее Путин пригласил всех в Казань на «Игры будущего».

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