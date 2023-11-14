Глава ГУР Буданов оценил вероятность заморозки конфликта с Россией на десятки лет

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что юридическое завершение конфликта между Москвой и Киевом может затянуться на десятки лет, приведя в качестве примера ситуацию с мирным договором между Россией и Японией, который не подписан с 1945 года из-за претензий Токио по Курильским островам. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на журнал NV.

Буданов напомнил, что территориальному спору между этими странами более 70 лет. Такой же сценарий вероятен в противостоянии России и Украины, считает глава ГУР.

С его точки зрения, конфликт на Украине может затянуться без подписания договоренностей и юридического урегулирования, но в то же время продолжаться без активных боевых действий.

11 ноября американский журнал The Atlantic опубликовал статью, в которой говорилось о желании стран Запада завершить украинский конфликт по «корейскому» сценарию. Автор публикации Энн Эпплбаум указала, что данный план предполагает создание военных баз НАТО на территории Украины.

На следующий день бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал украинские власти извлечь несколько уроков из завершения войны на Корейском полуострове в 1953 году. Как он написал в колонке для Bloomberg, Киеву следует пойти по стопам Сеула и начать переговоры по принципу «мир в обмен на землю».

Ранее в офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте.