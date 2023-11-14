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В офисе Зеленского рассказали, когда будет решающий момент в конфликте

Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте Украины и РФ

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

2024 год будет критически важным для Украины. Так считает глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, его цитирует агентство Bloomberg.

«Приближается переломный момент. Следующий год будет решающим», — сказал он.

Также Ермак призвал западные страны передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны до наступления зимы.

11 ноября Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время беседы Ермак отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов Вооруженным силам Украины для успешного противостояния российской армии.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявлял, что его страна намерена прекратить передачу оружия Украине из своих арсеналов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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