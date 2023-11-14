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Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах

В Финляндии заявили, что мер против консульства РФ на Аландских островах не будет

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия не будет предпринимать никаких мер против российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии, передает РИА Новости.

«Действий в отношении российского консульства в Мариехамне в сложившейся ситуации предприниматься не будет. Власти следят за тем, чтобы деятельность консульского учреждения осуществлялась в рамках его полномочий», — отметили в канцелярии.

Аландские острова — самоуправляемая и демилитаризованная территория, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Острова также нейтрализованы, поэтому провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов освобождаются от военной службы.

До этого сообщалось, что Финляндия хочет вооружить Аландские острова (автономия в составе Финляндии) для возможного противостояния Российской Федерации.

18 июня президент Финляндии Саули Ниинистё попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.

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