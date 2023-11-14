Финляндия не планирует мер против консульства России на Аландских островах

Финляндия не будет предпринимать никаких мер против российского консульства на Аландских островах. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии, передает РИА Новости.

«Действий в отношении российского консульства в Мариехамне в сложившейся ситуации предприниматься не будет. Власти следят за тем, чтобы деятельность консульского учреждения осуществлялась в рамках его полномочий», — отметили в канцелярии.

Аландские острова — самоуправляемая и демилитаризованная территория, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Острова также нейтрализованы, поэтому провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов освобождаются от военной службы.

До этого сообщалось, что Финляндия хочет вооружить Аландские острова (автономия в составе Финляндии) для возможного противостояния Российской Федерации.

18 июня президент Финляндии Саули Ниинистё попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах.

Ранее на Аландских островах снова напали на российское консульство.