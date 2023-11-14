Политолог оценил перспективы США стать участником конфликта на Ближнем Востоке

У США есть все шансы стать полноценным участником военного конфликта на Ближнем Востоке, считает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Такая перспектива будет особенно возможной при более мощных ударах по Израилю и его ответах, отметил он в беседе с телеканалом «360».

«Американцы пытаются наносить авиаудары ракетами по территориям военных структур «Хезболлы» в Ливане, — напомнил эксперт. — У США сейчас две с половиной тысячи военнослужащих в Ираке, тысяча — на северо-востоке Сирии».

По мнению Багдасарова, Вашингтон не хочет вступать в открытый конфликт, помня о войне в Ираке, в которой страна потеряла 5 тыс. американцев. Именно по этой причине все удары американские военные наносят издалека, считает он.

В целом ближневосточный конфликт начинает остывать, политики пытаются примирить воюющие стороны, добавил политолог. Во многом, по его мнению, это связано с тем, что другие государства не хотят сталкиваться с перебоями в поставках нефти.

Напомним, накануне база США на нефтяном месторождении «Омар» в Сирии подверглась ракетному обстрелу, а до этого удары были нанесены по американской базе, расположенной на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне позднее подтвердили, что президент США Джо Байден приказал нанести авиаудары по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии, чтобы показать, что США намерены «защищать <…> свои интересы».

Всего у США в Сирии расположены 24 военных базы и четыре пункта.

В Турции ранее объявили о начале «дипломатической атаки» для мирного урегулирования ситуации вокруг сектора Газа и прекращения атак со стороны Израиля.