Эксперт объяснил, почему США заинтересованы в борьбе с коррупцией на Украине

Первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv высказался по поводу усилившейся «подковерной» борьбы представителей власти на Украине и их попыток обвинить друг друга в коррупции. Он отметил, что, как бы это ни было странно, прежде всего борьба с коррупцией выгодна США.

«Если ты хочешь контролировать все так, чтобы на тебя никто не влиял, чтобы не было всяких кабинетиков, с которыми тоже надо договариваться, ты должен эти альтернативные центры уничтожить. Поэтому США действительно борются с коррупцией на Украине, ведь она мешает их единоличному управлению страной», — отметил Пинчук.

Он добавил, что символом украинской коррупции для США становится президент страны Владимир Зеленский.

Накануне суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Верховной рады Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. До этого Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ) сообщал, что Дубинский якобы работал на российское правительство под позывным «Буратино».

1 ноября Дубинский в своем Telegram-канале написал, что действующий украинский президент Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы государства «позорит страну на весь мир».

Тем временем генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о желании, чтобы главком армии Украины Валерий Залужный выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Вопрос возможного выдвижения Залужного возник после того, как в СМИ появились данные о разногласиях Зеленского и военачальника. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат от Крыма заявил, что время государства Украина подходит к концу.