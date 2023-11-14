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Экс-глава МИД Австрии назвала сюрреализмом обещания фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

Кнайсль назвала сюрреализмом слова фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреализмом речь главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о необходимости как можно скорее принять Украину в Евросоюз. Об этом она сказала в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену на его YouTube-канале.

«Моя внутренняя реакция на нее была такая: это все просто сюрреализм», — отметила она.

Кнайсль считает, что глава ЕК придерживается такой политики вместе со своей свитой. Это все и делает ситуацию более сюрреалистичной, уверена она.

Тем временем экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун считает, что Урсула фон дер Ляйен могла обманывать украинскую общественность касательно будущего членства Киева в Европейском Союзе. Он упомянул нежелание Варшавы пускать на свой рынок украинское зерно.

До этого экс-премьер Николай Азаров назвал блаженными тех, кто верит в быстрый путь Украины в ЕС. Только только 3,7% опрошенных украинцев считают, что Украина сможет стать членом Европейского Союза через 10-15 лет, обращал внимание он.

Ранее в Киеве дали прогноз по срокам вступления Украины в ЕС.

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