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Представитель ВСУ обсудил укрепление сотрудничества с НАТО

Командир ВСУ Наев обсудил в Брюнссуме более тесное сотрудничество с НАТО

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Evgeniy Maloletka/AP

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на встрече с представителями Объединенного командования вооруженных сил НАТО в Брюнссуме обсудил более глубокое взаимодействие Киева с альянсом, об этом сообщается в Telegram-канале объединенных сил ВСУ.

В сообщении говорится, что Наев посетил Объединенное командование вооруженных сил НАТО «Брюнссум». В ходе переговоров он отметил, что командование объединенных сил ВСУ создано в результате трансформации ВСУ в соответствии с правилами, принципами и стандартами НАТО.

В пресс-службе отметили, что целью визита Наева являлось достижение более глубокого взаимопонимания с альянсом, а также улучшение оперативной совместимости между НАТО и Украиной. Также командующий рассказал коллегам об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании и проведении операций.

Командующий объединенного командования ВС НАТО генерал Гульельмо Луиджи Мильетта отметил, что для альянса это возможность получить опыт от тех, кто воюет непосредственно в современной войне.

В августе западные СМИ писали о «перезагрузке» стратегии ВСУ при содействии НАТО после провала контрнаступления. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объясняет, какие советы могли дать главкому ВСУ Валерию Залужному западные специалисты и чем обернется изменение характера боевых действий Украины для России.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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