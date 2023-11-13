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Ангола надеется стать частью БРИКС в 2024 году

Посол Силва Кунья: Ангола рассчитывает на вступление в БРИКС в 2024 году

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Shutterstock

Власти Анголы рассчитывают, что в 2024 году африканскую страну пригласят стать частью БРИКС, заявил посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. Его слова приводит РИА Новости.

«Я рассчитываю, что Анголу пригласят на саммит, который будет проходить в России в 2024 году, и <...> пригласят стать частью БРИКС», — высказался дипломат.

По его информации, ангольский президент Жуан Лоуренсу еще в 2017 году в рамках совещания в Йоханнесбурге заявлял о возможности присоединения Анголы к объединению.

В БРИКС на данный момент входят Российская Федерация, Индия, Бразилия, Китай и ЮАР. По результатам августовского саммита союза в Йоханнесбурге было решено пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Саудовскую Аравию, Иран, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

В октябре посол Москвы в Луанде Владимир Тараров говорил, что представители России и Анголы ведут переговоры о запуске прямого авиарейса между столицами двух государств.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

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