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Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Замглавы Минюста Логинов заявил о невозможности возврата к смертной казни в РФ

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David Goldman/AP

Позиция Конституционного суда (КС) фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в России, заявил заместитель главы Министерства юстиции РФ Андрей Логинов. Его слова передает РИА Новости.

«Возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», — отметил он в ходе презентации доклада России в Совете ООН по правам человека в Женеве.

По словам замглавы правового ведомства, в Российской Федерации функционирует более строгий в сравнении с мировым правовой режим неприменения такого метода уголовного наказания.

Логинов подчеркнул, что за время длительного моратория на применение смертной казни в стране сформировались стабильные гарантии права человека не быть подвергнутым этому виду наказания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В апреле Госдума вернула авторам законопроект 2001 года об исключении из Уголовного кодекса РФ смертной казни, в создании которого участвовали политики Борис Немцов и Егор Гайдар.

Ранее ученый Кикнадзе допустил возвращение смертной казни в УК РФ.

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