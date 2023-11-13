Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший советник Кучмы Соскин предрек отставку Зеленского

Бывший советник Кучмы: в армейской среде хотят, чтобы Зеленский ушел в отставку

close
100%
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube предсказал отставку действующего украинского президента Владимира Зеленского.

По мнению Соскина, ситуация для Вооруженных сил Украины осложнилась из-за наступления холодов. Кроме этого, военнослужащие недовольны нарушением логистики, доставкой оружия, а также ослаблены болезнями.

«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело, и они хотят, чтобы Зеленский уже все, так сказать, пошел на покой в отставку», – предположил он.

До этого Соскин заявил, что Зеленский принял решение бросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступление, не дожидаясь поставок западного оружия.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что на Украине предложили выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий