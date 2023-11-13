Бывший советник Кучмы Соскин предрек отставку Зеленского

Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube предсказал отставку действующего украинского президента Владимира Зеленского.

По мнению Соскина, ситуация для Вооруженных сил Украины осложнилась из-за наступления холодов. Кроме этого, военнослужащие недовольны нарушением логистики, доставкой оружия, а также ослаблены болезнями.

«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело, и они хотят, чтобы Зеленский уже все, так сказать, пошел на покой в отставку», – предположил он.

До этого Соскин заявил, что Зеленский принял решение бросить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в наступление, не дожидаясь поставок западного оружия.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что на Украине предложили выдвинуть главкома ВСУ Валерия Залужного в президенты.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.