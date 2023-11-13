ЕС предупредил Баку о жестких последствиях при нарушении суверенитета Армении

Европейский союз предупреждает Азербайджан, что любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении приведет к «серьезным последствиям». Об этом предупредил глава евродипломатии Жозеп Боррель, чьи слова передает РИА Новости.

«Наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении неприемлемо», — высказался он в ходе пресс-конференции.

Боррель подчеркнул, что подобное нарушение спровоцирует суровые последствия для отношений с двумя республиками.

«Мы должны быть бдительны относительно любой попытки дестабилизации Армении», — отметил он.

В сентябре Армения подала в суд ООН иск на Азербайджан. Армянская сторона потребовала от суда принятия временных мер «для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

Месяцем позже замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что Баку подал в Международный уголовный суд (МУС) иск против Еревана, основанный на «доказательствах в тысячу страниц» из-за Нагорного Карабаха.

Позднее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге 17 ноября вынесет решение о временных мерах в отношении Азербайджана по иску Армении, обвинившей Баку в нарушении конвенции о расовой дискриминации в связи с эскалацией в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян рассказал о ходе подготовки мирного соглашения Армении и Азербайджана.