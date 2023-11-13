Названа дата, когда ЕК представит 12-й пакет санкций против России

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД завил, что Еврокомиссия намерена в среду, 15 ноября, представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — сказал он.

Боррель добавил, что этот проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии в среду, 15 ноября, после чего будет представлен на утверждение Совету ЕС.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами заявил, что Еврокомиссия подготовила и в ближайшие дни представит странам Евросоюза проект 12-го пакета антироссийских санкций. Также он заявлял, что Европейскому союзу следует пересмотреть свой подход в отношении Украины и антироссийских санкций, так как нынешняя политика оказалась ошибочной.

Ранее в ЕС анонсировали новые индивидуальные и секторальные санкции против РФ.