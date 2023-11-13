Медведев заявил об экономической блокаде России с начала СВО

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания попечительского совета фонда «Сколково» заявил, что ушедший из РФ иностранный бизнес понес убытки и репутационные потери. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, места ушедшего иностранного бизнеса успешно занимают российские компании.

«С начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери. Рассчитываем на то, что их место в скором времени займут наши отечественные структуры», — пояснил Медведев.

До этого Медведев говорил, что правительству России удалось предотвратить начало массового оттока ведущих ученых из страны, даже несмотря на санкционное давление со стороны западных стран.

По его словам, в настоящее время ситуация в сфере науки стабильная.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.