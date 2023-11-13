Путин и президент Сенегала обсудили обострение палестино-израильского конфликта

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сенегала Макки Саллом, главы государств обсудили резкое обострение палестино-израильского конфликта и сложившуюся в секторе Газа гуманитарную ситуацию. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что разговор инициировала сенегальская сторона.

«Проведен также обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжелой гуманитарной ситуацией», — сообщили в Кремле.

В пресс-службе добавили, что стороны условились продолжить рассмотрение всех затронутых вопросов по различным двусторонним каналам.

3 ноября председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому были одобрены проекты соглашений о сотрудничестве России в военной сфере с Сенегалом, а также с Сан-Томе и Принсипи.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».