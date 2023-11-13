В Кремле сообщили, что Путин планирует встретиться с представителями избирательных органов

Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 ноября планирует встретиться с представителями избирательных органов страны. Об этом на брифинге с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет встреча с представителями избирательных органов России», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что эта встреча приурочена к 30-летию современной избирательной системы Российской Федерации.

Также Дмитрий Песков прокомментировал сообщения по поводу участия Владимира Путина в выборах. Он отметил, что решений по поводу участия Путина в президентских выборах 2024 года самовыдвиженцем еще не принималось.

Накануне «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, писал, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.

10 ноября сообщалось, что прямая линия и большая пресс-конференция с Владимиром Путиным пройдет 14 декабря.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».