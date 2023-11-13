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Эксперт: Запад допустил фатальную ошибку в попытке развалить Россию

Политолог Ускова: Запад просчитался в попытке развалить Россию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

После распада СССР и краха 90-х Запад планировал развалить Россию, поделив между собой все ресурсы страны, львиная доля которых досталась бы США. Однако противники РФ допустили фатальный просчет. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявила политический аналитик и предприниматель Ольга Ускова.

«Произошло следующее. В 1998-м или 1999-м мы, по их расчетам, должны были загнуться. И они решили сэкономить — просто дождаться, когда страна развалится. Они пропустили приход Путина, не сочтя его яркой фигурой. И для них было неожиданностью, что Россия начала укрепляться», — отметила Ускова.

Сегодня, по ее словам, мир выходит на острую стадию борьбы. И дело не в Украине как таковой. Перед Западом по-прежнему стоят задачи — получить необходимые ресурсы, заключила эксперт.

Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин до этого рассказал, какое положение на международной арене займет Россия после установления нового миропорядка. По его мнению, страна возглавит евразийскую зону, в которую войдут многие экс-республики СССР и другие ближайшие соседи.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин также отмечал, что в настоящее время осуществляется переход к блоковой системе миропорядка, которая просуществует не одно десятилетие.

Ранее на Западе выразили недоумение из-за заявлений Борреля по Газе и Израилю.

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