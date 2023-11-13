России предрекли победу над Украиной в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Провал контрнаступления Украины, конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют достижению Россией ее целей на фронте. Об этом пишет La Dépêche со ссылкой на специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

По ее словам, некоторые факторы свидетельствуют о том, что все идет «к благоприятному для России исходу».

Последний месяц ряд политиков и СМИ отмечают, что сейчас все общественное внимание общественности будет направлено на ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа, украинский конфликт отошел на второй план. Высказывались мнения, что в связи с этим теперь Киев будет получать значительно меньше денег от западных союзников.

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на Конгрессе партии европейских социалистов в испанской Малаге, заявил, что помощь США Украине, вероятно, уменьшится, поэтому страны Европейского союза должны быть политически готовы ее компенсировать.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.