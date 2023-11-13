В Германии рассказали, как Путин может проверить НАТО на прочность

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Питер Штурм заявил, что президент России Владимир Путин смог бы проверить НАТО на прочность, если бы Альянс принял Украину в свой состав без утраченных территорий. Соответствующий материал размещен на сайте FAZ.

«Такой шаг будет равносилен прямому вступлению в войну НАТО, потому что Альянс заверяет, что он будет защищать каждый дюйм своей территории. Поэтому Путину стоило бы только позволить своим войскам продвинуться на несколько метров на отдаленном участке фронта и, таким образом, проверить НАТО на прочность без большого риска», — подчеркнул аналитик.

Таким образом он обосновал недопустимость сценария принятия Украины в НАТО в тех границах, которые она контролирует сейчас. С этим предложением ранее выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

До этого бывший главнокомандующий Джеймс НАТО Ставридис порекомендовал Украине временно смириться с утратой территорий.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.