Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на то, что мировое сообщество после окончании специальной военной операции (СВО) многое узнает о событиях на Украине и в Канаде, где открыто прославляют нацистов. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Полянский выразил мнение, что после окончания СВО перед мировой общественностью откроется значительное количество фактов о происходящем на Украине, в Канаде и в некоторых других странах, где открыто прославляются пособники нацизма.

Российский дипломат назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте Канаде лишь «верхушкой айсберга». При этом, если общество копнет глубже, то будет раскрыто много тайн, которые окажутся неприятными для большинства жителей Канады.

По мнению Полянского, правительство канадского премьера-министра Джастина Трюдо является заложником неонацистской идеологии. Дипломат отметил, что в Канаде нашли приют значительное количество нацистских коллаборационистов. За прошедшие десятилетия в Канаде выросли их дети и внуки. Поэтому, считает Полянский, ситуация с чествованием эсэсовца Хунки парламенте страны не стала неожиданной для Москвы. Во многом канадские власти поступают так, как хотят потомки нацистских коллаборационистов.

Ранее сообщалось, что в Канаде на фоне скандала в парламенте с чествованием ветерана СС Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов, которые скрывались в стране от наказания.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».