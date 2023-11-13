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В Британии заявили о готовности Запада к разделу Украины

Профессор Кафлин счел, что западные лидеры готовы к разделу Украины

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Global Look Press

Западные лидеры готовы капитулировать на Украине и согласиться с ее разделом. Об этом сообщил старший приглашенный профессор Королевского колледжа Лондона и колумнист британской газеты Telegraph Кон Кафлин.

Он обратил внимание на сходство конфликтов на Украине и в секторе Газа.

»<…> они имеют ряд поразительных сходств, не в последнюю очередь — готовность многих западных лидеров капитулировать», — написал эксперт.

По мнению Кафлина, политики настроены «предать украинское дело», ссылаясь на бесперспективность продолжения боевых действий. В качестве примера он привел Берлин, где доминирует мнение, что Украину надо разделить на две части. Занятую Россией территорию на востоке могут передать Москве, а оставшейся части страны хотят позволить реализовать «амбиции по вступлению в ЕС».

Профессор уверен, что такого же мнения придерживаются и в Вашингтоне, и в Париже. Желание завершить конфликт на Украине пропорционально углублению кризиса в секторе Газа.

До этого Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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