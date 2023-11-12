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В Ливане заявили, что Израиль ведет войну на истощение на юге страны

Хаджар: Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Исполняющий обязанности министра социальных дел ливанского правительства Гектор Хаджар заявил, что Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зона израильских бомбардировок на территории Ливана расширяется», — заявил он.

Хаджар добавил, что Израиль ведет войну на истощение на юге Ливана, которая ведет к прекращению экономической и социальной жизни.

До этого представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболла». Он отметил, что армия тщательно изучает действия движения. По его словам, некоторые из боевиков ликвидированы во время нападений на армию, а другие — до атак.

Ранее Армия обороны Израиля поразила ячейку и пусковую площадку «Хезболлы».

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