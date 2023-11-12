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В Китае рассказали, как Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

AT: Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином провалами ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Украина подставила президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре текущего года. Об этом пишет китайское издание Asia Times.

«Провал наступления украинских войск... и признание командующего войсками (ВСУ Валерия Залужного. — «Газета.Ru») «тупика» – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая», — пишет автор статьи Дэвид Голдман.

По его словам, неудачи Киева на поле боя являются козырем Си Цзиньпина на переговорах с Байденом, когда речь зайдет об Украине.

Американский президент Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября на саммите АТЭС. Предполагается, что они обсудят американо-китайские отношения, а также связь Пекина с Тегераном и Москвой и его роль в конфликте на Украине. Об этом написало Politico со ссылкой на источники в американской администрации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина попросила США ускорить поставки вооружения.

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