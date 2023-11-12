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Назарбаева решили лишить охраны

В Казахстане предложили исключить охрану Назарбаева из обязанностей КНБ

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Правительство Казахстана предложило гражданам внести изменения в положение о Комитете нацбезопасности (КНБ), передает ТАСС. По информации агентства, речь идет о пункте об обязанностях ведомства по охране первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

«Согласно документу, публичное обсуждение которого продлится до 24 ноября, в действующее положение о КНБ вносятся изменения и дополнения. Так, в частности, абзац 13 подпункта 2 пункта 14 предлагается изложить в иной редакции, по которой комитет обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан. В прежней редакции этого абзаца говорится, что КНБ обязан «участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан и первого президента Республики Казахстан — елбасы», — говорится в сообщении.

Первый президент Казахстана, правивший страной почти 30 лет, начал терять государственные посты с начала 2022 года на фоне массовых протестов в республике, одним из требованием которых было отстранение Назарбаева и его семьи от власти. Только в январе прошлого года политик потерял место в конституционном совете, перестал быть пожизненным руководителем Совбеза страны и лишился места главы правящей партии. Впоследствии в Казахстане подверглись переименованию некоторые объекты, названные в честь Назарбаева, в том числе столица республики вместо Нур-Султана снова стала Астаной.

Ранее Назарбаев потерял еще несколько постов в Казахстане.

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