Украине предрекли возвращение в 1937 год

Украина планомерно погружается в 1937 год, считает бывший премьер-министр республики Николай Азаров. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ.

«Чего только стоит чатбот «еВорог», который был запущен и широко разрекламирован украинским министерством цифровой трансформации прошлым летом. С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание «преступления». Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией. Украинский сервис такси «Уклон» добавил новую функцию в меню оценки поездки «антиукраинская позиция». Не трудно спрогнозировать, что передовиками в вопросе жалоб станут жители Киева, которые не раз показали себя на этом поприще во всей красе», — написал Азаров.

Он добавил, что столица Украины вместе с Киевской областью лидирует по количеству «языковых доносов» в стране. Азаров подчеркнул, что это, вероятно, связано с тем, что в город переехали радикалы и «патриоты».

1937 год зачастую считают началом периода наиболее массовых политических репрессий в СССР. От так называемого сталинского террора, по разным оценкам, пострадали свыше 1,3 млн человек. Репрессии осуществлялись на основании ориентировочных «плановых цифр», под арест попадали все, кто вел активную антисоветскую деятельность.

Ранее в России окрестили власти Украины сатанистами.