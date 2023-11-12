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В Китае рассказали о сложных отношениях России, Украины и Польши

Sohu: конфликт между Польшей и Украиной может оказать услугу России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Соединенные Штаты подстрекают конфликт между Украиной и Польшей, непроизвольно оказывая услугу России, пишет китайская газета Sohu.

В статье отмечается, что Варшава недовольна тем, что из страны сделали так называемый фильтр на пути в Евросоюз. Логистические компании Украины сейчас могут практически беспроблемно въезжать на территорию Польшу без получения евроразрешения. По словам авторов материала, Польша таких преференций в отношении Украины не имеет.

Предыдущий спор между двумя государствами-соседями вспыхнул из-за общедоступности и низкой стоимости украинского продовольствия. Польша не может продать свои товары так дешево и теряет покупателей.

«В продовольственном вопросе Польша на этот раз также ненароком оказала России большую услугу», — пишут авторы публикации.

По их мнению, если Польша введет запрет на украинские наземные транспортировки, то это принесет РФ огромную пользу и даже может заставить Украину пойти на мирные переговоры.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к торговым конфликтам внутри Евросоюза.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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