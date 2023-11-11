Президент Ирана призвал исламские страны к санкциям в отношении Израиля

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал исламские страны ввести санкции в отношении Израиля. Об этом он заявил на саммите арабских и исламских государств в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

В частности, речь идет о запрете поставок нефти в еврейское государство и других торговых ограничениях.

Ранее король Иордании Абдалла II призвал мировое сообщество осудить действия Израиля на территории сектора Газа в отношении палестинцев как военное преступление.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости добиться постоянного, а не временного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Раиси призвал немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.