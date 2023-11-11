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Илон Маск дал совет Израилю по действиям в секторе Газа

Маск призвал Израиль оказывать гуманитарную помощь сектору Газа ради репутации

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам «разжечь оппозицию израильскому правительству» в мире. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

«[ХАМАС] действительно хотел совершить самые ужасные злодеяния, какие только мог, чтобы спровоцировать максимально агрессивный ответ со стороны Израиля, а затем использовать этот агрессивный ответ для сплочения мусульман всего мира на стороне Газы и Палестины… Что им и удалось сделать», — заявил Маск.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, Израилю необходимо «совершать самые заметные акты доброты, которые только возможно». С точки зрения бизнесмена, это именно то, что помешает целям ХАМАС.

В качестве примера он привел строительство мобильного госпиталя на территории сектора Газа. «Я рекомендую это сделать… Ну, знаете, есть еда, вода, предметы медицинского назначения», — подчеркнул Маск.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Илон Маск предложил решить конфликт Израиля и Палестины запретом хумуса.

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