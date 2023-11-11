Байден запланировал «жесткий разговор» с главой Китая о России и Иране

Президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпинем «жесткий разговор» по основным вопросам американо-китайских отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и Москвой и его роли в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседника издания, американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на Иран, чтобы тот не готовился к эскалации или распространению насилия на Ближнем Востоке на фоне палестино-израильского конфликта. Байден также пообещал, что Вашингтон незамедлительно ответит в случае любой провокации со стороны Тегерана.

Также президент США намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США. Американские власти ранее обвиняли Пекин в нежелании ужесточить контроль над производством этих препаратов, которые сначала попадают к картелям в Мексике, а затем — в США.

По данным Politico, Байден рассматривает встречу с Си Цзиньпинем как последний шанс повлиять на него во время личной встречи для перезагрузки американо-китайских отношений перед президентской гонкой.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.