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В Германии раскрыли цель политики Зеленского в отношении Запада

Spiegel: манипуляции Зеленского в отношении западных стран больше не действуют

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Blair Gable/Reuters

Манипуляции главы Украины Владимира Зеленского в отношении западных стран больше не действуют, страна постепенно лишается союзников, способных ее обеспечивать. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

По данным издания, Зеленский уже не раз подвергал западные правительства моральному давлению, требуя предоставить Украине транши. Но после атаки ХАМАС на Израиль внимание сместилось с Украины.

Политические аналитики журнала напомнили, что новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отказывается соглашаться на выделение помощи Киеву. Но помощь Вашингтона не может компенсировать никто, в том числе и крупнейший после США донор украинских властей — Германия.

«Для Украины прекращение помощи США будет не чем иным, как катастрофой», — пришли к выводу авторы публикации.

По их мнению, траншей правительства Германии будет недостаточно, чтобы «обеспечить победу Украины».

11 ноября стало известно, что в ЕС выступили против выделения €20 млрд Украине.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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