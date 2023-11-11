Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя указал на неэффективность кратковременных гуманитарных пауз в Газе

Небензя: в Газе необходимо полное прекращение огня, а не кратковременные паузы

close
100%
Mary Altaffer/AP

Кратковременные гуманитарные паузы не позволят избежать причинения вреда гражданскому населению в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По словам дипломата, обезопасить мирных жителей можно только в случае полного прекращения огня. В то же время он еще раз подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса, призвав к скорейшему завершению боевых действий.

«Только это, а не некие кратковременные паузы, является единственной реальной мерой, которая позволила бы <...> обеспечить оказание необходимой гуманитарной помощи нуждающимся», — указал Небензя.

Кроме того, российский дипломат обратил внимание на важность прекращения огня для содействия населению сектора Газа и предотвращения втягивания в конфликт других стран региона.

Также на заседании Совета Безопасности ООН присутствовал постоянный наблюдатель от Палестины при международной организации Рияд Мансур. Во время своего выступления он обратил внимание на нехватку грузовиков с гуманитарной помощью, которые израильские власти пропускают на территорию сектора Газа.

Дипломат отметил, что за последние 30 дней в палестинский анклав смогли проехать сотни транспортных средств с товарами первой необходимости. Но, по его мнению, Израиль пускает грузовики только для вида и надеется таким образом убедить международное сообщество в отсутствии блокады палестинского анклава.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары израильских войск по сектору Газа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий