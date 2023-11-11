Небензя указал на неэффективность кратковременных гуманитарных пауз в Газе

Кратковременные гуманитарные паузы не позволят избежать причинения вреда гражданскому населению в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

По словам дипломата, обезопасить мирных жителей можно только в случае полного прекращения огня. В то же время он еще раз подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса, призвав к скорейшему завершению боевых действий.

«Только это, а не некие кратковременные паузы, является единственной реальной мерой, которая позволила бы <...> обеспечить оказание необходимой гуманитарной помощи нуждающимся», — указал Небензя.

Кроме того, российский дипломат обратил внимание на важность прекращения огня для содействия населению сектора Газа и предотвращения втягивания в конфликт других стран региона.

Также на заседании Совета Безопасности ООН присутствовал постоянный наблюдатель от Палестины при международной организации Рияд Мансур. Во время своего выступления он обратил внимание на нехватку грузовиков с гуманитарной помощью, которые израильские власти пропускают на территорию сектора Газа.

Дипломат отметил, что за последние 30 дней в палестинский анклав смогли проехать сотни транспортных средств с товарами первой необходимости. Но, по его мнению, Израиль пускает грузовики только для вида и надеется таким образом убедить международное сообщество в отсутствии блокады палестинского анклава.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары израильских войск по сектору Газа.