Президент Франции Эммануэль Макрон осудил удары Израиля по сектору Газа. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

По словам французского президента, израильские удары по Газе не имеют оправдания. Он подчеркнул, что действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не являются легитимными, ведь в результате ударов гибнут мирные жители.

«Сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут. Для этого нет причин, происходящее нелегитимно», — заявил Макрон.

Он добавил, что власти Франции призывают Израиль остановиться. Макрон уточнил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является гуманитарная пауза и последующее прекращение огня.

До этого официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что сотни тысяч жителей Газы переместились в южные района анклавы, где не ведутся боевые действия.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.