Американский политик и правозащитник Аджаму Барака считает, что США устроили себе катастрофу своими же руками, спровоцировав конфликт на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По мнению политика, «некомпетентность» администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена является «продолжением дилетантизма» администрации экс-главы государства Барака Обамы. Он считает, что США «потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине».

«А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке», — указал он.

По словам Барака, «это потрясения», которые Соединенные Штаты «сами себе устроили».

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.

До этого американский журналист Гарланд Никсон заявил, что Соединенные Штаты конфликтуют с Российской Федерацией ради сохранения роли гегемона на мировой арене.

По его мнению, конфликт на Украине связан не только с Россией, но и с «Американской империей».

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.