Главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев заявил РИА Новости, что США при президенте Джо Байдене не допустят расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».

По мнению Васильева, расследование может произойти лишь при смене президента в случае заинтересованности нового главы государства.

«Белый дом в свое время уже заявил, что вся фабула этой истории, изложенная Сеймуром Хершем, является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась… Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону», — заявил главный научный сотрудник института США и Канады.

26 сентября американский журналист Сеймур Херш опубликовал новую статью на платформе Substack. В ней он указал, что граждане США, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток», уничтожили все документы об операции. Он также уточнил, что вся значимая информация о подрыве не вносилась в компьютеры.

По версии Херша, мотивом для подрыва газопроводов стал страх администрации президента США Джо Байдена потерять влияние на Германию и другие европейские страны. Журналист уточнил, что сохранение работоспособности «Северных потоков» могло привести ФРГ под влияние России из-за доступных цен на нефть и другие природные ресурсы.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».