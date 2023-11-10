ХАМАС призывает арабские и исламские страны оказать давление на США

Член руководства палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что группировка призывает арабские и исламские страны оказать давление на США, чтобы добиться «прекращения агрессии» Израиля в секторе Газа и открытия КПП. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

«Мы призываем арабские и исламские страны оказать давление на Вашингтон с целью прекращения агрессии [в секторе Газа] и открытия контрольно-пропускных пунктов», — сказал Наим.

По его словам, ХАМАС считает Израиль и администрацию США ответственными за страдания мирного населения сектора Газа.

10 ноября издание Al Hadath писало, что Израиль и ХАМАС договорились обменять заключенных в израильских тюрьмах палестинок и подростков на 100 женщин и детей в плену ХАМАС.

До этого сообщалось, что МИД Ирана ожидает возрастания масштабов конфликта Израиля и ХАМАС.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.