Политолог назвал главную проблему с поставками F-16 Украине

При согласии на поставки Украине истребителей F-16 западные страны столкнулись с главной проблемой – отсутствием профессиональных летчиков, заявил политолог Данила Гуреев. На подготовку таковых у Киева уйдут годы, поэтому сами по себе истребители для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесполезны, отметил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению Гуреева, у Киева есть два способа решить эту проблему. Один из них – это привлечение уже имеющихся специалистов, которых следует переучить.

«Потребуется довольно большое количество времени ввиду полного конструктивного различия между советской школой авиастроения и американской. На это уйдут несколько лет», — считает эксперт.

Еще одним вариантом он назвал обучение с нуля украинских школьников на базе летных училищ в США. Такой способ займет от четырех до пяти лет, отметил политолог.

«Поэтому возникла катастрофическая проблема. Специалистов просто нет, и украинское государство даже теоретически не сможет откуда-то их достать», — заключил он.

По словам Гуреева, на территории Украины не осталось никакой авиации — ни советской, ни западной. Поэтому, помимо отсутствия пилотов, возникли и другие проблемы в поставках истребителей, связанные с эксплуатацией и техническим обеспечением техники, переустройством аэродромов базирования.

Напомним, официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сегодня сообщил, что некоторые пилоты, которые обучаются управлению американскими истребителями F-16, уже проходят обучение в воздухе с инструкторами. При этом специалисты отмечали, что истребители не помогут Киеву, так как их негде разместить и ими некому управлять.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) может сбить все американские истребители F-16 за 20 дней.