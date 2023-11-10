Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили резолюцию Европарламента по санкциям против РФ

Песков: запрет на въезд авто из РФ дискредитирует ЕС, а не санкции

close
100%
Shutterstock

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой тот призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

«Я бы не преувеличивал значения резолюции для нас... Определенное брожение относительно санкций в ЕС видно невооруженным глазом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «многие понимают, что санкции бьют по ним самим».

«Для нас они оказались не такими болезненными и подтолкнули нас к наращиванию потенциала. Они (в ЕС. — «Газета.Ru») начали понимать, что находит отражение в документах и заявлениях. Запрет на въезд машин дискредитирует не санкции, а ЕС», — отметил он.

9 ноября стало известно, что Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

В свою очередь, в Европейской комиссии не стали комментировать возможность пересмотра рекомендаций о запрете на въезд в Евросоюз легковых автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ограничения на ввоз ряда товаров.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий