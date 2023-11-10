В Кремле оценили резолюцию Европарламента по санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резолюцию Европарламента, в которой тот призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

«Я бы не преувеличивал значения резолюции для нас... Определенное брожение относительно санкций в ЕС видно невооруженным глазом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «многие понимают, что санкции бьют по ним самим».

«Для нас они оказались не такими болезненными и подтолкнули нас к наращиванию потенциала. Они (в ЕС. — «Газета.Ru») начали понимать, что находит отражение в документах и заявлениях. Запрет на въезд машин дискредитирует не санкции, а ЕС», — отметил он.

9 ноября стало известно, что Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию не вводить конфискацию автомобилей и личных вещей россиян, так как «это дискредитирует цель и инструмент санкций».

В свою очередь, в Европейской комиссии не стали комментировать возможность пересмотра рекомендаций о запрете на въезд в Евросоюз легковых автомобилей с российскими номерами.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести ограничения на ввоз ряда товаров.