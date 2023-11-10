Стало известно, кто представит Россию на АТЭС

На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября, Российскую Федерацию представит заместитель председателя правительства, вице-премьер Алексей Оверчук. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«На саммите АТЭС Россию представит Оверчук», — сказал представитель Кремля.

Других подробностей он не привел.

Накануне Песков заявлял, что решение по участию России в саммите АТЭС принято, об этом своевременно объявят.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что США не выдали визы всем представителям России для участия в саммите.

Курирующий председательство США в рамках форума (АТЭС) представитель Госдепартамента Мэтт Мюррей отмечал, что Вашингтон из-за разногласий по поводу конфликта на Украине допускает непринятие итоговых деклараций ноябрьского саммита АТЭС в Сан-Франциско.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.