Политолог: России нужно жестче вести себя с постсоветскими странами

Политолог Вадим Трухачев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что Астана намерена строго соблюдать санкционный режим, введенный Западом против России. Эксперт обратил внимание, что глава республики на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не затронул тему рестрикций.

«При всем том, что Казахстан имеет очень большое значение для параллельного импорта, надо быть жестче. И желательно просто говорить о территориальном оформлении русской автономии в составе Казахстана. В остальном, опять же, вести себя сообразно тому, как ведет себя Казахстан», — считает политолог.

Утром 9 ноября президент России прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Сначала глава государства выступил на пленарной сессии XIX Форума межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны, в ходе которой рассказал об активном наращивании странами расчетов в торговле в национальных валютах.

После этого в государственной резиденции «Акорда» прошли переговоры Путина и Токаева. Беседа была посвящена актуальным вопросам международной политики и сотрудничества между Москвой и Астаной.

Ранее Токаев заявил о незыблемости отношений России и Казахстана.