В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для добровольцев

В Государственную думу внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности для добровольцев за преступления, совершенные при выполнении боевых задач в составе добровольческих формирований. Документ размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«Законопроектом предлагается предусмотреть для граждан, которые пребывают в добровольческих формированиях, ответственность за уголовные правонарушения, совершенные при выполнении задач в составе указанных формирований», — говорится в документе.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что участников добровольческих формирований обеспечивают вооружением, техникой и другими средствами, и они принимают участие в боевых действиях наравне с военнослужащими ВС Российской Федерации. При этом отмечается, что для добровольцев отсутствует уголовная ответственность за отказ от выполнения боевых задач, добровольную сдачу в плен и утрату военного имущества.

В законопроекте предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за преступления, которые были совершены в период мобилизации, в военное время и в условиях ведения боевых действий.

До этого сообщалось, что Государственная дума вводит уголовное наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в России введут наказания для добровольцев за порчу военного имущества.