Турция, Египет и Израиль организовали группу по вывозу раненых из сектора Газа

Турция, Израиль и Египет организовали координационную группу по эвакуации раненых из сектора Газ. Об этом в соцсети X заявил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«В рамках дипломатических усилий по эвакуации из сектора Газа был установлен контакт с израильским минздравом, создана координационная группа по вопросам здравоохранения между Турцией, Египтом и Израилем», — написал он.

Коджа сообщил, что 9 ноября провел переговоры с египетским коллегой. Министр указал на достигнутую договоренность по перевозке через КПП «Рафах» больных раком пациентов, в первую очередь детей, из больницы Турецко-палестинской дружбы в секторе Газа в египетские клиники в Шейх-Зувейде и Эль-Арише. По его словам, лечением пациентов из Газы будут заниматься турецкие власти вместе с египетскими коллегами.

«На втором этапе планируется отправить на самолетах в Турцию тех пациентов, чье состояние позволит это осуществить», — добавил министр.

До этого сообщалось, что граждане России прибывают на КПП «Рафах» на границе Газы, Израиля и Египта для эвакуации из палестинского анклава.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».