В МИД сообщили, что генконсульство РФ в курсе ситуации с застрявшими в Китае россиянами

Генеральное консульство Российской Федерации в Харбине располагает информацией о ситуации с застрявшими на пункте пропуска Хэйхэ гражданами России, их могут доставить домой самолетами или через другие погранпереходы. Об этом РИА Новости сообщило министерство иностранных дел РФ.

По данным российского МИД, проблемы с пересечением границы на пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ возникли из-за сложной гидрологической обстановки на Амуре, которая характерна для осеннего периода межсезонья, и недостаточными транспортными возможностями российского перевозчика. В ведомстве отметили, что большинство застрявших россиян прибыли в Китай без визы в составе туристических групп.

«Правительство Амурской области активно прорабатывает альтернативные маршруты для организации пассажирских перевозок», — отметило ведомство. В МИД также добавили, что на настоящий момент «обращений от туроператоров в российские заграничные учреждения в Китай с просьбой о содействии не поступало».

7 ноября сообщалось, что в Китае 300 российских туристов не могут вернуться на территорию России.

Ранее стало известно о том, что польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.