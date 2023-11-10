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Политолог: США придется привыкнуть к новой реальности на Ближнем Востоке

Политолог Балмасов: Сирия продолжит борьбу с США за территориальную целостность

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Hussein Malla/AP

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что американская база у нефтегазового месторождения Эль-Омар на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу. Эксперт отметил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку США фактически отторгли часть республики в нарушение всех международных норм и не одно десятилетие используют «как туалетную бумагу».

По мнению политолога, президент Сирии Башар Асад будет и дальше пытаться восстановить территориальную целостность страны. Россия и Иран являются фактически гарантами сирийского лидера, которого они спасли в годы гражданской войны, продолжил Балмасов.

«Асад также это понимает. Он будет и американцев пытаться вытеснять с помощью тех же иракских прокси-сил, которые обстреливают там в том числе и американские базы на территории Сирии, Ирака и так далее», — добавил эксперт.

Меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. Накануне были атакованы два объекта, а между военными Сирии и США на берегу Ефрата произошла перестрелка. Ответственность за атаки на базы взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое утверждает, что отвечает на американскую агрессию. В Пентагоне настаивают, что действия Вашингтона в регионе — это самооборона, страна не стремится к обострению на Ближнем Востоке.

Ранее Илон Маск пошутил над политикой США в отношении Ирана.

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