Генерал Браун усомнился, что Китай станет захватывать Тайвань силой

Американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун – младший заявил, что сомневается в планах Китая по захвату Тайваня военным путем. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению генерала, Пекин может использовать для этого другие способы.

Помимо этого, Браун заявил, что оправил письмо своему китайскому коллеге генералу Лю Чженьли для установления каналов связи, но пока не общался с ним напрямую.

Bloomberg полагает, что это может свидетельствовать об ослаблении напряженности в тайваньском вопросе перед грядущей встречей президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Она должна состояться в ходе саммита АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско с 15 по 17 ноября.

9 ноября посол КНР в Вене Ци Мэй в интервью изданию Die Presse заявила, что Китай не исключает применение силы при воссоединении материковой части страны с Тайванем, хотя и надеется на мирное течение этого процесса. Она напомнила о приверженности страны принципу «одного Китая» и неприятии независимости Тайваня.

Генерал Чарльз Браун вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США 29 сентября 2023 года. Он сменил на этом посту генерала Марка Милли, который занимал эту должность с 1 октября 2019 года.

Ранее Кисида и глава генштаба США Браун обсудили связи России и Китая.