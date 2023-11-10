Путин назначил нового посла России в Пакистане

Президент России Владимир Путин назначил нового посла Российской Федерации в Пакистане. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Новым послом РФ в Пакистане стал Альберт Хорев вместо освобожденного от обязанностей Данилы Ганича.

«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан», — говорится в указе.

Глава российского государства уже подписал указ о назначении Альберта Хорева на новую должность.

В июне 2023 года Владимир Путин назначил новым послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив от обязанностей бывшего посла Российской Федерации в Азербайджане Михаила Бочарникова.

16 мая российский лидер назначил послом России в Ватикане Ивана Солтановского вместо Александра Авдеева.

В апреле президент РФ назначил Ивана Волынкина послом России в Туркмении.

Ранее Путин назначил главу МВД Чечни.